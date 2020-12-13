Küçükçekmece Gölü'nde avlanan 3 kişi hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika

Küçükçekmece Gölü'nde avlanan 3 kişi hakkında tutanak tutuldu

Küçükçekmece Gölü'nde yasak olmasına rağmen avlanan 3 kişi hakkında tutanak tutularak, silahlarına ve avladıkları hayvanlara el konuldu.

Küçükçekmece Gölü'nde yasak olmasına rağmen avlanan 3 kişi hakkında tutanak tutularak, silahlarına ve avladıkları hayvanlara el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şubesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ava kapalı Küçükçekmece Gölü'nde av koruma-kontrol ekiplerince denetim yapıldığı belirtildi. İletide, "Denetimlerde gece saatlerinde güme içerisinde avlandıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tanzim edilip, avladıkları 2 yeşilbaş ördek ve 1 takozsuz tüfeğe el konulmuştur." bilgisi verildi.

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