Küçükçekmece Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu - Son Dakika

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.

Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.

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Her yıl benzer olayların yaşandığını söyleyen vatandaşlar ve balıkçılar, son zamanlardaki balık ölümlerinin ise son yıllarda yaşananlardan daha fazla olduğunu kaydetti.

Bazı balıkçılar ölmek üzere olan balıkları toplayarak tekneleriyle denize atıyor.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki kirlilik ve balık ölümleri üzerinde bir ekip gönderdiklerini belirterek, "Ölen balıklardan ve sudan numune aldık ve laboratuvara gönderdik. Sonuçlar açıklanınca paylaşacağız. Birkaç ay önce de benzer bir durum yaşanmıştı ama bu defa ölümlerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Emin Şence, kitlesel balık ölümlerinin birincil nedeninin göldeki kirlilik ve oksijen yetersizliği olduğunu söyledi.

Şence, "Tüm balıklarımız ölmeye başlıyor. Civardaki fabrikaların atıkları bu ölümlerde etkili. Göl balçık haline geldi, çamur gibi. Rüzgar fırtına olduğunda tabandaki çamurlar ortaya çıkıyor ve balıkları etkiliyor. Gölün tabanı temizlenmeli. Küçük, büyük tüm balıklar ölmeye başladı. Lodos olduğunda su cam gibi oluyor ve balıklar yaşıyor ama bir haftadır göldeki su denize doğru akıyor. " diye konuştu.

Ölmek üzere olan balıkları toplayan ve kurtarmak için teknesiyle denize atan balıkçılardan Osman Seyhan da ölümlerle ilgili hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Seyhan, bir aydır balık ölümlerinin olduğunu, son günlerde ölümlerin arttığını belirtti.

Suda balıkları zehirleyen maddeler bulunduğunu öne süren Seyhan, "Balıkları zehirleyen neyse hemen tespit edilmeli. Burada onlarca çeşit balık vardı. Artık suda yaşam yok. Yengeçler bile suya girmiyor. Kahvaltı bile etmedim, balıkları kurtarmaya çalışıyoruz. Bu seneki kadar hiçbir zaman olmadı." dedi.

"Suyu zehirleyen bir şey varsa insanları da etkiler"

Küçükçekmece Gölü'nün deniz bağlantısı olduğu için balıkları zehirleyen bir madde varsa denizde yüzen insanları da etkileyeceği uyarısını yapan Seyhan, şunları kaydetti:

"Korkunç bir olay bu. Yazık, günah. Bu suyu bu kadar nasıl kirlettik. Bu su kesinlikle incelenmeli. Bu dere denize akıyor. Her iki yakada da plaj var. Burada yüzen çocuklar, kadınlar var. Girmemeleri için uyardık ama dinlemiyorlar. Simsiyah bir köpeğimiz vardı. Suya girdi kahverengi çıktı. Çok dikkat edilmeli."

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Ekibi'ne bağlık ekipler de ölen balıkları toplamak için çalışmalar yürütüyor.

Küçükçekmece Gölü, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:27 Kaynak: AA

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