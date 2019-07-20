Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece Gölü'nde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi
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Küçükçekmece Gölü'nde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi

1 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde bir erkeğe ait ceset görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı.

Küçükçekmece Gölü'nde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde bir erkeğe ait ceset görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Olay Küçükçekmece Halkalı Hat Boyu Caddesi'nde Küçükçekmece Gölü sahilinde saat 19: 00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; göl üzerinde bir erkeğe ait ceset ve bir kadına ait eşyalar gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri göl üzerinde herhangi bir cesede rastlamayınca dalgıçlara haber verildi. Olay yerine gelen dalgıçlar göle girerek arama yaptı.  Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.


- İstanbul
Küçükçekmece Gölü, Küçükçekmece, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:55 Kaynak: DHA
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