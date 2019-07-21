Küçükçekmece Gölü'nde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi
24 dakika önce
KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde bir erkeğe ait ceset görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:31 Kaynak: DHA
KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde bir erkeğe ait ceset görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Olay Küçükçekmece Halkalı
Hat Boyu Caddesi'nde Küçükçekmece Gölü
sahilinde saat 19: 00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; göl üzerinde bir erkeğe ait ceset ve bir kadına ait eşyalar gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri göl üzerinde herhangi bir cesede rastlamayınca dalgıçlara haber verildi. Olay yerine gelen dalgıçlar göle girerek arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.
- İstanbul
Emniyet Müdürü Çalışkan 15 ülkeden 24 polis temsilcisine 15 Temmuz'u anlattı Uçakta bulunan cenin polisi harekete geçirdi! Çok yönlü soruşturma başlatıldı Otel balkonunda yardım çığlığı! Taksim'deki otelin balkonuna çıkan kadını polis kurtardı Maçka Parkı'nda genç kıza dehşeti yaşatan 3 kişi yakalandı