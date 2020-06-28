Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran balıklar toplanıyor - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor.
KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanıyor. İBB'ye bağlı İSTAÇ Kıyı Temizleme Ekibi, file ile ölü balıkları toplayarak Mimar Sinan Köprüsü üzerinde açılan çöp poşetlerine dolduruyor. İBB ekiplerinin temizleme çalışması devam ediyor.
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28.06.2020 20:38:00. #1.13#
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