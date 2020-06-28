Küçükçekmece Gölü'nde oluşan kirlik havadan görüntülendi - Son Dakika

Küçükçekmece Gölü'nde oluşan kirlik havadan görüntülendi

Küçükçekmece Gölü'nde oluşan pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık karaya vurdu.

Küçükçekmece Gölü'nde oluşan pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık karaya vurdu. Avcılar Gümüş Pala Sahili'nden de görülen kirlik havadan görüntülendi.


Küçükçekmece Gölü'nde pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık kayaya vurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların kıyıya vuran balıklara dokunduğu görüldü. İhbar üzerine gelen ekipler balıkları toplamak için çalışma başlattı. Gölde oluşan kirlik Avcılar Gümüş Pala Sahili'nden de görüldü. Kirlik havdan görüntülendi. Görüntülerde, suyun kahverengiye büründüğü görüldü. - İSTANBUL

Küçükçekmece Gölü, Avcılar, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:43 Kaynak: İHA

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