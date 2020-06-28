Küçükçekmece Gölü'nde oluşan kirlik havadan görüntülendi
Küçükçekmece Gölü'nde oluşan pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık karaya vurdu.
Küçükçekmece Gölü'nde oluşan pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık karaya vurdu. Avcılar Gümüş Pala Sahili'nden de görülen kirlik havadan görüntülendi.
Küçükçekmece Gölü'nde pislik ve oksijen yetersizliğinden binlerce balık kayaya vurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların kıyıya vuran balıklara dokunduğu görüldü. İhbar üzerine gelen ekipler balıkları toplamak için çalışma başlattı. Gölde oluşan kirlik Avcılar Gümüş Pala Sahili'nden de görüldü. Kirlik havdan görüntülendi. Görüntülerde, suyun kahverengiye büründüğü görüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:07 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece Gölü'nde oluşan kirlik havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 22:35 Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti 22:29 Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi 21:37 Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:34 Kırmızı kart çıktı! Başakşehir 10 kişi kaldı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 16:06 Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 18:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi