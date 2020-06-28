Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri araştırılıyor - Son Dakika

Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:42 Kaynak: DHA
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