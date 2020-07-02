Küçükçekmece Gölü'ndeki son durum havadan görüntülendi - Son Dakika

Küçükçekmece Gölü'ndeki son durum havadan görüntülendi
TOPLU balık ölümleri ile gündeme gelen Küçükçekmece Gölü'ndeki son durum havadan görüntülendi.
TOPLU balık ölümleri ile gündeme gelen Küçükçekmece Gölü
'ndeki son durum havadan görüntülendi.
Küçükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz günlerde binlerce balık ve yengeç ölüsü kıyıya vurdu. Çeşitli balık türlerinin ölümüne neden olan olay için bir yandan temizleme bir yandan da inceleme çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipleri de haftanın ilk gününde sabah saatlerinde göle açılarak farklı bölgelerden numune aldı. Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Küçükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin son durumu da havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde gölün TEM otoyolu tarafında kalan kıyı şeridinde kirlilikten dolayı suyun kahverengine dönüştüğü görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:19 Kaynak: DHA
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