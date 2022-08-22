KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 23 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 23 KİŞİ TUTUKLANDI

22.08.2022 23:36
KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 23 KİŞİ TUTUKLANDI

KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı 'da bir sitenin önünde, 21 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı ve sopalı kavganın ardından gözaltına alınan 23 kişi tutuklandı.

KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı 'da bir sitenin önünde, 21 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı ve sopalı kavganın ardından gözaltına alınan 23 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde geçen perşembe günü çıkan bıçaklı, silahlı ve sopalı kavgada 21 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafede iki grup arasında gözaltına alınan 23 kişi Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlarda geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Savcılığa verdikleri ifadenin ardından şüpheliler nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 23 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.


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Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüpheliler adliyeye sevk edildi Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüpheliler adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 23 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 23 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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