Küçükçekmece İkitelli'de bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın...
1 saat önce
Küçükçekmece İkitelli'de bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı.
Küçükçekmece Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:26 Kaynak: DHA
İkitelli'de bulunan Marmara
Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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