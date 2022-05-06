KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMINDAN YIKIMI BAŞLAYAN OKUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de depreme dayanıklı olmadığı için bir süredir boş halde bekleyen Yunus Emre İlkokulu binasının yıkımına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyefendinin talimatlarıyla özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar Küçükçekmece ilçesinde hiçbir metruk binayı bırakmadık, tespit ettiğimiz tüm metruk binaları yıktık" dedi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Papağan Caddesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Okul ve çevresi için 07 Mayıs 2021 tarihinde protokol imzaları atıldıktan sonra eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından okul tamamen tahliye edildi.

'YENİDEN YAPILMASIYLA İLGİLİ SÜRECİ TAMAMLADIK"

Bir süredir boş halde duran bina için yıkım işlemleri tamamlandı. Bugün yıkımına başlanan okul binası önünde Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu açıklama yaptı. Okulun tahliyesi ve yıkımına kadar yaşanan süreci anlatan Bedirhanoğlu, '1982 yılında yapılmış bir okul. Geçmiş yıllarda ek binalar yapılarak yaklaşık bin 500'e yakın öğrencimize eğitim öğretim veriliyordu. Özellikle 1999 depreminden sonra, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon birimi tarafından, İstanbul'daki sismik riskin azaltılması projesi kapmasında eğitim kurumlarımızın depreme dayanıklı, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini icra edebilecekleri modern okullar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda da Yunus Emre İlk ve Ortaokulunun, 1999 depreminden önce yapıldığı için, depreme dayanıklı olup olmadığına yönelik testlerini tamamladık. Testler sonucunda okulun depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi ve hızlı bir şekilde tahliyesi yapıldı. Okulumuzun yeniden yapılmasıyla ilgili süreci tamamladık. Yapı ruhsatını aldık ve bugün itibariyle yıkımına başladık. Mayıs ayında da ihale tamamlanınca Kanarya Mahallemize yaklaşık bin 500 öğrencimize, modern depreme dayanıklı bir ortamda eğitimlerini yapmalarını sağlayacağız" dedi.

'KÜÇÜKÇEKMECE'DE HİÇBİR METRUK BİNA BIRAKMADIK"

Kaymakam Bedirhanoğlu, boşaltılan okul binasının madde bağımlılarının mekanı olduğu yönünde yer alan haberler hakkında da açıklama yaptı. Bedirhanoğlu, 'Bazı basın organlarında söz konusu okul ile alakalı bazı olumsuz haberler yansıdı. Bizler sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyefendinin talimatlarıyla özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar Küçükçekmece ilçesinde hiçbir metruk binayı bırakmadık, tespit ettiğimiz tüm metruk binaları yıktık. Bu okulumuzda ruhsatlandırma tamamlanana kadar bir süreç geçti. 31 Mart 2022 tarihinde biz ruhsatlandırma işlemi tamamladık. Buradaki bilgi kirliliğinden dolayı olumsuz haberler yansıdı. Bizler bu anlamda hem metruk binaların yıkılması hem de uyuşturucuyla mücadele noktasında kararlılığımızı her zaman dile getiriyoruz. Bu anlamda süreci tamamlanan bu okulu metruk hale gelmesini önlemek için hızlı bir şekilde yıkım işlemine başladık" diye konuştu.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mayıs ayı içinde yeni okulun temellerinin atılacağını belirtti.