Küçükçekmece Kent Çalıştayı yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece Kent Çalıştayı yapılacak - Son Dakika

Küçükçekmece Kent Çalıştayı yapılacak

7 saat önce

Küçükçekmece'de öne çıkan sorunları ve çözümleri ilçe halkıyla birlikte konuşmak, kamucu bir belediyecilik anlayışını hakim kılmak ve hemşehriciliği aşarak ortak bir kent kültürü oluşturmak amacıyla 14 Mart Cumartesi günü "1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı" yapılacak.

Küçükçekmece Kent Çalıştayı yapılacak, System.String[]

Küçükçekmece'de öne çıkan sorunları ve çözümleri ilçe halkıyla birlikte konuşmak, kamucu bir belediyecilik anlayışını hakim kılmak ve hemşehriciliği aşarak ortak bir kent kültürü oluşturmak amacıyla 14 Mart Cumartesi günü "1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı" yapılacak.


Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ve tam gün sürecek. Çalıştay'a sivil toplum kuruluşlarının, köy ve yöre derneklerinin, ilçedeki üniversitelerin, okul aile birliklerinin, meslek odalarının, sendikaların ve kamu kurumlarının temsilcileri katılacak. Çalıştayı'da "kentsel dönüşüm ve deprem, kent yoksulluğu, eğitim, kültür, gençlik, engelsiz kent ve sokak hayvanları" başlıklarından oluşacak 7 "Çalışma Grubu" önce kendi aralarında, sonra da sonuçları birlikte tartışılacak ve bir sonuç bildirgesi yayınlanacak.


"Gel fikrini söyle"


Halkın bütün süreçlere katıldığı, hesap verebilen, şeffaf ve kamucu bir belediyecilik anlayışını savunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 1. Küçükçekmece Kent Çalıştayı ile ilgili yaptığı açıklamada "7'den 70'e tüm vatandaşlarımız kente dair her konuda söz sahibidir. Çalıştay'da hem Küçükçekmece'nin temel sorunlarını konuşmak, hem de söze, karara ve yetkiye vatandaşlarımızın katılımcılığını artırmak istiyoruz. O yüzden çalıştayın ana sloganını da "Gel Fikrini Söyle" olarak belirledik. Küçükçekmece'de bulunan bütün kurumların temsilcilerini, hiçbir ayrım yapmadan çalıştaya davet ettik. 14 Mart'ta yapacağımız çalıştaydan sonra, Nisan ayında da tüm Küçükçekmeceleri davet edeceğimiz ve hesap vereceğimiz bir kent kurultayı yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
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