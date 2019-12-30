Küçükçekmece kışa hazır - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında ilçede olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 839 personel, 224 araç ve ekipmanla 7/24 görev yapacak.



İstanbul'da beklenen kar yağışı için Küçükçekmece'nin hazır olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kış aylarında karla mücadele programımızı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre düzenliyoruz. Muhtemel bir kar yağışında tam donanımlı ekip ve araçlarımızla sahada olacağız. Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve kışı rahat ve konforlu geçirmesi için kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını ve toplu ulaşımı tercih etmelerini rica ediyorum. İlçe sakinlerimiz, olumsuz herhangi bir durumla karşılaşırsa, ilgili telefonlardan Küçükçekmece Belediyesine ulaşabilirler" diye konuştu.



İlçe, 10 bölgeye ayrıldı



Küçükçekmece Belediyesinde gerçekleşen koordinasyon toplantısında, kışa hazırlık iş ve görev planı birim müdürleriyle paylaşıldı. Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından karla mücadele kapsamında ilçe, 10 bölgeye ayrıldı. İlçedeki ana arter yollar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile planlanarak takip edilecek.



839 personel, 224 araç ve ekipman hazır



Olası bir kar yağışında ekipler, 11 tuzlama ve küreme, 21 el ile tuzlama, 2 greyder,21 jcb (kazıcı-yükleyici), 33 adet olası su taşkınları için özel donanımlı ekipman başta olmak üzere toplam 224 araç ve ekipmanla sahada olacak. İhtiyaç halinde siteler ve vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında 6 bin 300 ton tuz, 4 bin adet (25 kilogramlık) çuvallanmış tuz, 9 bin kilo solüsyon ve evde yatan hastalar için 2 adet elle taşınabilir jeneratör de hazır bulunuyor.



Ekipler 7/24 işbaşında



İlçede karla mücadele kapsamında Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri, Zabıta, Sosyal Yardım, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de görev yapacak. Olası bir kar yağışında acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar, 444 4 360 nolu telefondan 'müdahale merkezi'ne 24 saat boyunca ulaşabilirler. - İSTANBUL