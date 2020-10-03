Küçükçekmece korona virüsle mücadeleye ara vermeden devam ediyor - Son Dakika

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Küçükçekmece Belediyesi, normalleşme sürecinde de korona virüs hassasiyetinden ödün vermiyor.

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüsle mücadelede gerekli önlemleri almayı ve uygulamayı kararlılıkla sürdürüyor. Sosyal yardımdan, dezenfeksiyona pek çok alanda çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, 1 -30 Eylül tarihleri arasında ihtiyaç sahibi 3 bin 842 vatandaşa gıda kolisi yardımında bulunarak, 32 bin 842 porsiyon sıcak yemek ulaştırdı.

Ekipler özveriyle çalışmalarını sürdürüyor

Pandemi boyunca özverili bir şekilde çalışan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, Eylül ayında çağrı merkezine gelen 24 bin 876 çağrıyı cevaplayarak, vatandaşın istek, talep ve şikayetlerine anında geri dönüşlerle cevap verdi. Halk sağlığını korumak için halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarını artıran belediye, kamuya ait 25 binanın ve 86 ibadethanenin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayarak, camilerde 85 bin 560 adet tek kişilik seccade dağıtımını gerçekleştirdi.

Bin 125 sokak ve 23 okulun bahçe yıkaması yapılırken, talep üzerine 512 özel mülkün de dezenfeksiyon işlemi tamamlandı. İlçede sivrisinek ve larvalara karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bin 972 adreste larva ilaçlama çalışması yapılarak, kara sinek, sivrisinek ve diğer haşerelerden kaynaklanan hastalıkların önlenmesi ve gelecek olan kötü kokuların önlenmesi amaçlanıyor.

Eylül ayı boyunca pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında şunlar yapıldı:

"24 bin 876 çağrı, 3 bin 482 koli gıda yardımı, 32 bin 842 porsiyon yemek, 512 özel mülk dezenfeksiyonu, bin 125 sokak temizliği, 25 kamu binası temizliği, 86 ibadethane temizliği, 85 bin 560 tek kullanımlık seccade dağıtımı, 23 okul bahçesi yıkama, bin 972 kaynak kurutma." - İSTANBUL