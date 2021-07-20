Küçükçekmece'de kurban gerginliği - Son Dakika

Küçükçekmece'de kurban gerginliği

Kurban kesim alanında makine bozulunca kesilen kurbanlıklar askıda kaldı

Kendi kurbanını kendi parçalamaya çalışan vatandaşlarla firma yetkilileri arasında gerginlik yaşandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de özel bir kurban kesim merkezinde bozulan makine yüzünden kesilen kurbanlar parçalanamadı. Kurban kesimi yapan firma ile kurban sahipleri arasında gerginlik yaşanırken, araya polisi girdi.

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kurulan özel bir kurban kesim alanında yaşandı. İddiaya göre, kurban kesimi yapacak vatandaşlar özel firma aracıyla kurban ibadetini yerine getirmek istedi. Sabah namazının ardından kurban kesimi yapılmaya başlandı. Kesilen danalar askıya alındı ancak kurbanları yüzmek ve parçalamak için kullanılan makine iddiaya göre bozuldu. Kesilen hayvanlar askıda bekleyince kurban sahipleri ile firma çalışanları arasında gerginlik çıktı. Uzun süre yüzülmeyen kurbanlıklar sahipleri tarafından yüzülerek parçalanmaya başlandı. Devam eden gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle yatıştı. Bu sırada kurban kesim alanında görevli bir kasap da elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Yaralanan kasap hastanede tedavi altına alındı.

Sabah saatlerinden beri burada beklediklerini söyleyen Nurettin Pulat, "Sabah 7'den beri buradayız, paralarımızı 15 gün önceden aldılar. Bize hisseli şekilde dağıtacaklardı ama maalesef hayvanlarımız askıda kokmak üzere. Bu ne biçim hizmet, şuanda kimse yok, 'makine bozuldu' diyorlar. Gerekçe makine arızalı, elektrik kesildi diyorlar, motor arızalı. Senin teknisyenin yok mu, senin elektrikçin yok mu, jeneratörün yok mu burada? Ben mi alacağım. Ben paramı vermişim, poşetimi almışım, etimi alıp götüreceğim. Hayvanlar askıda kokmak üzere, ibadetimiz yarım kaldı" diye konuştu.

Hiçbir yetkilinin olmadığını anlatan Ahmet Alpay, "Hisse olarak verilecekti bize ama hisse misse yok. Kendi etlerimizi kendimiz doğruyoruz. Kurbanlıklar yaklaşık 4 saattir askıda, bunlar kokacak işkembeleri içinde. Nasıl bir çözüm buluyorlarsa bulsunlar" ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisi ise "Motor burada bozuldu. Kul yapımı. Allah'ın yaptığı vücudumuz bile iflas etti. Kul yapımı bozulabiliyor. İnsanların bayram gününde anlayışlı olması lazım" diyerek kendini savunmaya çalıştı.