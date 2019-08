Küçükçekmece kurban pazarının tek kadın besicisi

Eşinin yardımıyla hayvancılığa başlayan Hasiye Güler, Küçükçekmece kurban pazarındaki tek kadın besici olarak kurbanlıkların bakımını ve satışını gerçekleştiriyor. Kadınların her işin üstesinden gelebileceğini ifade eden Güler, pazarın ilgi odağı olurken pazarlık için karşısında kadın besiciyi görenler şok oluyor.Küçükçekmece Kurban Pazarı'nda kurbanlıkların bakımını ve satışını gerçekleştiren Hasiye Güler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kurbanlıkların bakımı zor olsa da kadınların her işin üstesinden gelebileceğini düşünen ve eşinin desteğiyle hayvancılığa başlayan Güler, 25 yıldır bu işi sevgi ile yapıyor. Güler, kurban satış alanındaki tek kadın olması dolayısıyla kurban pazarındaki diğer satıcılardan da ilginç yorumlar alıyor. 'Hanım Ağa' lakabı ile kurban pazarındaki yerini alan Güler, hayvanlarına da özenle bakıyor. Hayvanlarını Ağrı Dağı 'nda otlatıp İstanbul 'a getirerek satışını gerçekleştiren Güler, 27 büyükbaş hayvanını sattığını dile getirdi. Kurbanlıkların bakımıyla uğraşmaktan elleri incinen Güler, bileklik takarak işine devam ediyor. Öte yandan kurban pazarına gelen müşteriler ise pazarlık için karşılarında Hasiye Hanımı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor."SEVGİ, SAYGI GÖSTERDİLER, 'HANIM AĞA' DEDİLER" 25 yıldır hayvancılıkla uğraştığını dile getiren Hasiye Güler, "Bu işi 25 yıldır yapıyorum. Eşimin sayesinde başladım. Eşim aşıladı bana hayvancılıkla ilgili sevgiyi. El ele verip bu işi yapmaya başladık. İnsanlar ilk dönemlerde gördüklerinde çok garipsediler. 'Kadın çalışıyor' dediler. Daha sonra alıştılar. Sevgi, saygı gösterdiler. 'Hanım Ağa' dediler. İşin zorluğu elbette çok. Ama bayanlar başarırım derse işin zorluğu kalmaz. Bakıyorsun, besliyorsun, yetiştiriyorsun, getiriyorsun, satıyorsun ve emek veriyorsun. Kadınlar çekimser kalmamalı. Kadınların başaramayacağı bir şey yoktur. Yeter ki kafaya taksınlar. Yaparım dedikten sonra her şeyi yaparız" ifadelerini kullandı."ZEVKLE, SEVGİYLE, AŞKLA YAPTIĞIM İÇİN HİÇ UMURUMDA DEĞİL" Kurban satış alanında hayvanlarla ilgilenmekten ellerini incittiğini ifade eden Güler, "Hayvanları Ağrı Dağı'ndan getiriyoruz. Kurbanlıkların durumu gayet iyi. Çoğu satıldı, 8 tane hayvanım kaldı. 35 tane getirmiştim, Allah'a şükür sattık. Bunları yaylada otlatıyoruz. Yaylada yiyorlar, besliyoruz. Sonra öyle alıp getiriyoruz. Ellerim çalışmaktan incindi. Bileklik bağlıyorum. Yine işime devam ediyorum, çalışıyorum. Zevkle, sevgiyle, aşkla yaptığım için hiç umurumda değil. Bana kolay geliyor" dedi.(Tunacan Atalay/İHA)