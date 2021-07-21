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Menekşe Plajı'nda 'bayram' yoğunluğu - Son Dakika

Menekşe Plajı'nda 'bayram' yoğunluğu

21.07.2021 15:33

Menekşe Plajı'nda 'bayram' yoğunluğu Kurban Bayramı tatilini fırsat bulan vatandaşlar Küçükçekmece Menekşe Plajı'na akın etti.

Menekşe Plajı'nda 'bayram' yoğunluğu

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini fırsat bulan vatandaşlar Küçükçekmece Menekşe Plajı'na akın etti.

Plajda adeta adım atılacak yer kalmadı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'na yoğunluk yaşandı. İstanbul'da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu Kurban Bayramı tatilinde yüzlerce kişi Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşlarıyla plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi, güneşlendi ve ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi.

Plajın aşırı kalabalık olduğunu söyleyen 15 yaşındaki Sude Güngör, "Tatil normal geçiyor ama eskisi gibi değil, daha cıvıl cıvıl beklerdim. Denize geldik, kimseyle de görüşemiyoruz, hava almaya çıktık daha iyi geliyor. Menekşe Plajı çok kirli, çok kalabalık. Bu pandemi sürecinde bu kadar kalabalık olması da sıkıntı oluyor. Çok duracağımı sanmıyorum, bir iki saate gideceğim. Acayip kalabalık ve covid bulaşma şansı çok yüksek" dedi.

Bu kadar kalabalığı beklemediğini anlatan Sinan Güzel, "Tatili burada geçireceğiz, en uygunu burası olduğu için buraya geldik. Umduğumuzdan daha yoğun çıktı. herhalde millet dışarı çıkamadığı için, böyle değerlendirmek istediler. Çocuklar bayadır dışarı çıkmadı, bunaldıkları için, işler de tatile girdi geldik. Sürekli buradan geçiyorum, beklemiyordum bu kalabalığı, ilk defa görüyorum" diye konuştu.

Menekşe Plajı'nda 'bayram' yoğunluğu
Menekşe Plajı'nda 'bayram' yoğunluğu
Menekşe Plajı'nda 'bayram' yoğunluğu
Menekşe Plajı'nda 'bayram' yoğunluğu
Menekşe Plajı'nda 'bayram' yoğunluğu

Kurban Bayramı, Küçükçekmece, İstanbul, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Menekşe Plajı'nda 'bayram' yoğunluğu - Son Dakika


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