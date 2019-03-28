Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'nin Dahileri Ödüllendirildi

Küçükçekmece'nin Dahileri Ödüllendirildi

1 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi'nin Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği 'Küçükçekmece Dahilerini Arıyor' proje yarışmasının kazananları belli oldu.

Küçükçekmece'nin Dahileri Ödüllendirildi, System.String[]
Küçükçekmece Belediyesi'nin Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği 'Küçükçekmece Dahilerini Arıyor' proje yarışmasının kazananları belli oldu.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklara sahip çıkmak, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocukları erken yaşlarda fark edip var olan yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen projenin ödül töreni Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene yüzlerce öğrencinin yanı sıra Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ile Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt da katıldı. İlçe genelinde, ortaokul ve lise düzeyinde 79 başvurunun değerlendirildiği elemelerde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Projeler, uzman bir jüri ekibi tarafından değerlendirildi.

Ortaokul Sosyal Konular ve Teknoloji Kategorisi'nde dereceye girenler

1.Ceren Özyakar-Behiye Selim Pars Ortaokulu

2.Ceren Tanrıverdi-Behiye Selim Pars Ortaokulu

3.Aslınur Hürrem Bayramoğlu-Behiye Selim Pars Ortaokulu

Ortaokul Fen ve Teknoloji Kategorisi'nde dereceye girenler

1. Ahmet Emin Tollu-Behiye Selim Pars Ortaokulu

2.Yusuf Ahmet Hançer-Özel Halkalı Okyanus Ortaokulu

3.Efe Matosoğlu-Behiye Selim Pars Ortaokulu

Lise Sosyal Konular ve Teknoloji Kategorisi'nde dereceye girenler

1.Burak İlhan-Özel Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi

2.Berke Aydın- Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3.Beyza Bayramçavuş-Özel Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi

Lise Fen ve Teknoloji Kategorisi'nde dereceye girenler

1.Salih Hamza Suyun- Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2.Yakup Cantürk-Özel Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi

3.Sude Naz Urfalı-Özel Halkalı Okyanus Anadolu Lisesi - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:35 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'nin Dahileri Ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]