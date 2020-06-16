Küçükçekmece'nin sesi belli oldu - Son Dakika

Küçükçekmece'nin sesi belli oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi'nin 15-25 yaş arasındaki gençler için ücretsiz düzenlediği ses yarışmasının kazananı belli oldu. Müziğin usta isimleri İlhan Şeşen, Çetin Akdeniz ve Gamze Kor'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmayı halk oylamasıyla 21 yaşındaki Sinem Çıtak kazandı.

Gençlerin yeteneklerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenler için Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi'nde ödül töreni düzenlendi. Yarışmaya başvuran 100 kişiden, 30 kişinin jüri kararıyla finale kaldığı büyük yarışta birinciliğe Sinem Çıtak, ikinciliğe 24 yaşındaki Melisa Rabia Erikçi, üçüncülüğe ise 16 yaşındaki Su Azra Dayıoğlu adını yazdırdı. Küçükçekmece'nin genç sesleri ödüllerini Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin elinden aldı. Yarışma sonunda 1. seçilen yarışmacıya; 500 TL'lik hediye çeki ve karaoke eğlence seti, 2. yarışmacıya; 300 TL'lik hediye çeki ile karaoke eğlence seti, 3. yarışmacıya ise 200 TL'lik hediye çeki ile karaoke eğlence seti hediye edildi. Yarışmaya başvuran her katılımcıya, Küçükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanan sürpriz hediye paketi ve 'Teşekkür Belgesi' verildi.

"Onlara küçük birer hediye vermek istedik"

Yarışma hakkında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: "Bu pandemi süreci bütün dünyayı yorduğu gibi bizi de aynı ölçüde yordu. Sadece yaşlıları değil gençleri de yordu. Önemli ölçüde içeride kalmak zorunda kaldı. Bu tedbirler açısından böyle bir durumdu. Bu süre içerisinde acaba bir katkı sunabilir miyiz dedik. Onların evdeki sıkıntılarını biraz hafifletip ve bunu bir eğlenceye dönüştürebilir miyiz; bütün amacımız buydu. Diğer bir amacımız da aslında bu yetenekler vardır. Gerek ses olsun gerek de başka sanatlar olsun bu yetenekleri sergileyemezler. Ancak bunları yerel yönetimler aracılığıyla, ya da daha büyük yarışmalarla olabilir. Türkiye'de ses dergisinin meşhur ettiği o kadar çok insan vardır ki onların hepsi yarışmalardan çıkmıştır. Dolayısıyla buradan hem onlara bir katkımız olsun hem de bir etkinlik olsun diye böyle bir program düzenlediler. Onlara küçük birer hediye vermek istedik. Bu ilk 3'e ödül töreniydi. Mesafeyi koruyarak kendi aramızda onların ödüllerini vermek istedik" şeklinde konuştu.

"Son 10 dakika kala öğrendim"

Yarışma 1. Sinem Çıtak: " Küçüklükten beri içindeyim. Annem ve babamda müzik sektörü içindeler. Ailede olunca size de ister istemez bulaşıyor. Babam söyledi bana. Hatta babam da çok geç bir vakitte haber verdi. Son 10 dakika kala öğrendim, süre bitti diye çok korktum. Ama Allah'tan öyle bir sorun yaşanmamış. Çok heyecanlıydım. İlk birkaç gün moral bozukluğuyla kimseye haber bile vermedim. Sonrasında finale kalınca bütün tanıdıklarıma haber verdim" dedi.