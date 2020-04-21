Küçükçekmece semt pazarında mahşeri kalabalık - Son Dakika

HERKES İÇ İÇE

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar semt pazarlarına koştu. Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde kurulan semt pazarında çekilen görüntülerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadan pazarda alışveriş yaptıkları görüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kurulan semt pazarında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden tezgahların etrafında kalabalık oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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