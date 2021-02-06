(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS
06.02.2021 10:46
İSTANBUL'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.
İSTANBUL'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere, kentin bazı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı.
Görüntü dökümü
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HAVADAN GÖRÜNTÜLERBüyükçekmece sis görüntüsüKüçükçekmece sis görüntüsüSis içindeki insanlar
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3.03.2022 12:36:22. #1.13#
SON DAKİKA: (Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS - Son Dakika