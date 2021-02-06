(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS - Son Dakika
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(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS

06.02.2021 10:46
(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS

İSTANBUL'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

İSTANBUL'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere, kentin bazı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı.

Görüntü dökümü

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HAVADAN GÖRÜNTÜLERBüyükçekmece sis görüntüsüKüçükçekmece sis görüntüsüSis içindeki insanlar


- İstanbul
(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS
(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS
(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS
(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS
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Küçükçekmece, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YOĞUN SİS - Son Dakika
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