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Küçükçekmeceli çocuklar, yaz atölyelerinde eğlenirken öğreniyor - Son Dakika

Küçükçekmeceli çocuklar, yaz atölyelerinde eğlenirken öğreniyor

25.08.2021 10:40
Küçükçekmeceli çocuklar, yaz atölyelerinde eğlenirken öğreniyor, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesinin 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için ilçedeki kültür merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleri başladı.

Küçükçekmece Belediyesinin 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için ilçedeki kültür merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleri başladı. 179 öğrencinin katılımıyla 1 ay boyunca sürecek olan atölyelerde çocuklar, okulların açılmasına sayılı günler kala eğlenerek ve öğrenerek, keyifli zaman geçirmenin tadını çıkarıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy, Cennet ile Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri'nde düzenlenen atölyeler 6 branşta, uzman eğitim kadrosuyla devam ediyor. 7-14 yaş aralığı ve Çocukların, kendini daha iyi ifade edebilmesi, üretkenliğini ve hayal gücünü geliştirmesi, sosyalleşme becerilerini artırarak, bilişsel ve psikomotor gelişimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen yaz atölyeleri, büyük ilgi görüyor. Türk İşaret Dili, Seramik, İngilizce Konuşma Kulübü, Nöro Oyun, Ritm Atölyesi ve Resim branşlarında düzenlenen atölyelere katılmak için Küçükçekmece'de ikamet etme şartı aranıyor.

Yeni dönemde ücretsiz meslek edindirme ve sanat kursları açılacak

Küçükçekmece Belediyesi yaz atölyelerinin ardından, 2021-2022 eğitim -öğretim döneminde meslek edindirme ve sanat kurslarını Küçükçekmecelilere ücretsiz sunacak. Eylül ayında kayıtları başlayacak olan kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesapları ve web sitesinde yayınlanacak. - İSTANBUL

Küçükçekmeceli çocuklar, yaz atölyelerinde eğlenirken öğreniyor
Küçükçekmeceli çocuklar, yaz atölyelerinde eğlenirken öğreniyor
Küçükçekmeceli çocuklar, yaz atölyelerinde eğlenirken öğreniyor
Küçükçekmeceli çocuklar, yaz atölyelerinde eğlenirken öğreniyor
Küçükçekmeceli çocuklar, yaz atölyelerinde eğlenirken öğreniyor

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Sefaköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmeceli çocuklar, yaz atölyelerinde eğlenirken öğreniyor - Son Dakika


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