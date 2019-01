Küçükçekmeceli çocukların karne heyecanı"Tatilde çok fazla ders yaptırmayın, çocuklarınızla oyun oynayın"İSTANBUL - 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler karne sevinci yaşadı. Uzman Klinik Psikolog İrem Pekyürek Şahin, yarı yıl tatiline giren öğrencilerin ailelerine seslendi; "Çok fazla ders yaptırmayın, çocuklarınızla bol bol oyun oynayın" dedi.2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayan Küçükçekmeceli öğrenciler, karnelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kaplan , öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Küçükçekmece Belediyesi Uzman Klinik Psikologu İrem Pekyürek Şahin ise sömestr döneminde öğrencilere çok fazla yüklenilmemesi gerektiğini ifade ederek, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.Çocukların kırık not almasının normal olduğunu kaydeden İrem Pekyürek Şahin, "Bazı çocukların kırık notları gelecektir. Bunun olabilecek bir şey olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Çocuktan yapabileceğinden çok daha fazla bir beklentiye girebiliyorlar, ona dikkat etmek gerekiyor. Karne çocuğun suçu değil, dolayısıyla cezalandırmak da çok doğru bir yöntem değil. Bunun ikinci dönemi var, bazı şeyler telafi edilebilir, düzeltilebilir. Bunları yapmak da aslında ailenin elinde. Çünkü çocuklar aslında aldıkları karneden endişe duymuyorlar, ailelerin vereceği tepkiden endişe duyuyorlar. Hatta bazen karnelerde değiştirme yapmaya çalışan çocuklarımız var. Bunun en büyük sebebi de aslında ailelerinden alacakları o tepkiden korkmaları" dedi."Bağırmak yerine ona yardımcı olun, destekleyin"Klinik Psikolog İrem Pekyürek Şahin, ailelerin çocuklarına korku vermek yerine daha destekleyici yaklaşması gerektiğini ifade etti. Pakyürek, "Tabii ki başarısız olacak olanları var. Bunun üzerine gitmek, ona bağırmak, kızmak bu davranışı değiştirmeyecek. Derslerini toparlamayacak. Onun yerine nerede eksikleri var acaba beraber oturup bakabilirler. Bu konuda aileler sadece okulun yeterli gelebileceğini düşünüyorlar. Aslında evde desteklenmek, çocuğun başarılı olduğu alanlarda desteklenmek diğer alanlarda da başarılı olmasına sebebiyet verebiliyor" diye konuştu."Çok fazla ders yaptırmayın, birlikte oyun oynayın"Yarı yıl tatilinde ailelerin çocuklarına yüklenmemesi gerektiğini ifade eden İrem Pekyürek Şahin, "Öncelikle lütfen çok fazla ders çalıştırmasınlar. Zaten çok yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Şimdi biliyorsunuz okul sonrası etütler vs. ler de çok fazla var. Bazen cumartesileri bile okula gidiyor çocuklarımız. Dolayısıyla onlar birer çocuk bunu unutmamamız gerekiyor. Evet sorumlulukları var, evet ders çalışmak zorundalar. Evet bu gerçekten önemli bir yarış. Dolayısıyla oyun oynamaya farklı etkinlikler yapmaya da ihtiyaçları var. Eğer oyun oynayamaz, farklı etkinliklerle zihinlerini boşaltamazlarsa biraz daha zorlayıcı ve talep görmeyen bir şeyi yapmaları beklenemez. İki haftalık güzel bir süreç var, tabii ki okumalar yapsınlar, derslerini çalışsınlar ama bunun yanında lütfen beraber oyun oynasınlar. Anneler babalar çalışıyor. Çok yorgun oluyor. O evin koşturmacası dışında bir aktivite yapsınlar. Beraber televizyon izlemek bir etkinlik yapmak demek değil. Beraber oynayabilecekleri bir şeyler geliştirebilmek, güzel havalarda dışarı çıkabilmek. Bunların hepsi çocukları motive edici bir etkinlik" diyerek aileleri uyardı. Hamur , puzzle, mangala oynayabilirler"Uzman Psikolog Şahin, sömestr döneminde çocuklarla birlikte yapılabilecek etkinliklere ise şöyle örnek verdi:"Aslında çok basit etkinlikler var. Her bütçeye uygun, herkesin alıp oynayabileceği. Bunlardan birisi de hamur oynamak. Hamurlardan şekil yapmak çocukların hayal dünyasını zenginleştiren, onların ince motor becerilerini de geliştiren bir şey. Bunun dışında puzzle olabilir. Daha küçük yaş grupları için kes çıkar yapıştır oyunları oynanabilir. Mangala çalışmaları da yapabilirler. Ailenin hemen hemen hepsinin faydalanabileceği etkinlikler yapılabilir."Karnelerini protokol üyelerinin elinden alan Küçükçekmeceli öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Birinci sınıf öğrencisi Yusuf Kaan Balkan, karnesinin beklediğinden iyi geldiğini belirterek sömestr tatilinde hem ders çalışıp hem oyun oynayacağını belirtti. Büyüyünce bilim adamı olmak istediğini ifade eden Ali Kerem Küçük ise iyi notlar alarak ailesine büyük mutluluk yaşattı.Dr. İsmet Birgül İlkokulunda gerçekleşen 2018-2019 ilk yarı yıl kapanış programında ise öğrenciler hünerlerini sergiledi. Programa, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Recep Şencan ile Mehmet Kaplan da katıldı. Şiir okuyup tiyatro sergileyen öğrenciler öğretmenlerinden ve ailelerinden büyük alkış aldı.