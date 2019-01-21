Küçükçekmeceli Ebeveynlere Bağımlılık Semineri

Uzman Psikolog Helin Laçin, Küçükçekmeceli ebeveynlere madde bağımlılığıyla alakalı önemli bilgiler verdi.

Uzman Psikolog Helin Laçin, Küçükçekmeceli ebeveynlere madde bağımlılığıyla alakalı önemli bilgiler verdi.



Mimar Sinan İlkokulu'nda gerçekleşen seminerde, Küçükçekmece Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (BAYAMER) görevli Uzman Psikolog Helin Laçin, anne ve babalara madde bağımlılığını anlatarak ebeveynleri uyarılarda bulundu.



Çocuğun madde kullandığını nasıl anlarız



Anne ve babaların çocukları ile iyi bir iletişim kurması gerektiğini kaydeden Laçin, "Çocuklarınızı iyi gözlemlemelisiniz. Hayatında herhangi bir değişiklik oldu mu? Arkadaş çevresi değişti mi? İştahı arttı mı? Durup dururken bir mutluluk hissediyor mu? Sizinle konuşuyor mu yoksa odasına mı kapanıyor? Fiziksel olarak da gözlerinde kızarıklık var mı? Göz bebekleri küçülebilir. Göz bebeklerinde küçülme var mı? Mesela gözleri kızarmasın diye göz damlası kullanmaya başlayan çocuklar oluyor" dedi.



"Önemli olan hiç başlamamak"



Bağımlılığın ömür boyu süren bir hastalık olduğunu da ifade eden Helin Laçin, "Bu tıpkı tansiyon hastalığı gibi. Düşünün yüksek tansiyonunuz var. Doktora gittiniz. Doktor tuzsuz bir diyet verdi size ve o diyeti uyguluyorsunuz tansiyonunuz normale düşüyor. Ancak aradan 5 yıl dahi geçse siz tuzlu bir şey yerseniz tansiyonunuz tekrar yükselir. Bu nedenle burada önemli olan hiç başlamamak. Bir kereden bir şey olmaz, nasıl olsa bırakırım ile başlayan ve hayatta bırakamam ile biten bir kısır döngü bu" açıklamasında bulundu.



Çocuğumu maddeden nasıl korurum



Anne ve babaların çocuklarına örnek olması gerektiğini kaydeden Psikolog Laçin, "İlk önce anne ve baba olarak siz çocuğunuza örnek olmalısınız. Siz sigara, alkol kullanmamalısınız. Çocuğunuza hayır derken tutarlı olmalısınız ki o da arkadaşlarına hayır diyebilsin. Çocuğunuzu zararlı maddeler konusunda bilgilendirmelisiniz. Evdeki temizlik maddeleri, ilaçlar gibi mesela. Ona hayır bu zararlı demelisiniz" diye konuştu.



"Ağrı kesicileri kafanıza göre almayın"



Kış mevsiminde insanların kafalarına göre ağrı kesici ya da antibiyotik aldıklarını da ifade eden Laçin, "Kesinlikle kafanıza göre ilaç almamalısınız. Özellikle kırmızı reçeteli ilaçlar. Bunları doktor kontrolünde kullanmazsanız bağımlılık yapabilir. Havalar soğuduğu için şimdi basit ağrı kesicileri kafasına göre alanlar var. Bunlar da size bağımlılık yapabilir. Aman dikkat" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

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