Küçükçekmeceli kadınlar 8 Mart'ı sanat ve sporla kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmeceli kadınlar 8 Mart'ı sanat ve sporla kutladı - Son Dakika

Küçükçekmeceli kadınlar 8 Mart'ı sanat ve sporla kutladı

6 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergiden, konsere; atölye çalışmasından, kadın futbol maçına birbirinden anlamlı bir dizi etkinlik düzenledi.

Küçükçekmeceli kadınlar 8 Mart'ı sanat ve sporla kutladı, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergiden, konsere; atölye çalışmasından, kadın futbol maçına birbirinden anlamlı bir dizi etkinlik düzenledi.


Kadınlar Günü özel konserinde sanatçı Aynur Doğan, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Sanatçı, en sevilen türkülerini Küçükçekmeceli kadınlar için söyledi. Aynur Doğan'ın seslendirdiği Kürtçe ve Türkçe türkülere kadınlar, halaylarla eşlik etti.


'Emek ve Kadına Dair' 10 Nisan'a dek izlenebilecek


Öte yandan, Şair, Yazar ve Ressam Muzaffer Oruçoğlu'nun dünya emek mücadelesinde öne çıkan kadın temalarının da içinde yer aldığı 'Emek ve Kadına Dair' başlıklı resim sergisi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlere kapılarını araladı. Sergi açılışını sanatçının kardeşi Ahmet Oruçoğlu, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve sanatseverler birlikte gerçekleştirdi.


Muzaffer Oruçoğlu'nun yeğeni Asuman Oruçoğlu dayısının kadınlara farklı bir bakış açısı geliştirdiğini ifade ederek, "Sıradışı, aşırı mütevazı ve geçmişte yaşayan biridir dayım. Kadınları hiçbir düzene sığdırmaz o. Bir kadın olarak onunla sohbet ettiğinizde, özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu ifade eder. Burada da 80'i aşkın tabloda kadın dünyasını konu alıyor" dedi. Aralarında "Maria Suphi ve Derya Kuşları", "Fosforlu Cevriye" ve "Likovris Yeniden Çarmıha Geriliş - İsa" resimlerinin de bulunduğu sergi, 10 Nisan'a dek CKSM'de görülebilecek.


Yüzlerce kadın sanat atölyelerinde buluştu


Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirilen seramik ve resim atölyelerinde ise yüzlerce kadın bir araya gelerek günlerini sanatla taçlandırdı. Küçükçekmeceli kadınlar, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen atölyelerde keyifli vakit geçirdi.


Kadınlar sahada birlik ve beraberlik mesajı verdi


Küçükçekmece Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kemal Aktaş Stadı'nda düzenlediği kadın futbol maçı da renkli görüntülere sahne oldu. İlçenin tek kadın futbol takımı olan Akdeniz Nurçelik Spor Kulübünün oyuncularını anneleri ile buluşturan futbol karşılaşmasında kadınlar birlik ve beraberlik mesajları verdi. Sahada ter döken kadınları eşleri ve çocukları da yalnız bırakmadı. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:43 Kaynak: İHA
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