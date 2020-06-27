Küçükçemece Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Küçükçemece Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu'nda ticari taksi ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu'nda ticari taksi ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıyı 45 dakikalık çalışma sonucu kurtardı.

Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı


Kaza, 03.30 sularında Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Güneşli-İkitelli yönünde çalışma olması nedeniyle trafik akışının karşı yönden gidiş dönüş olarak sağlandığı yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteriyi bırakmak için duraktan çıkan Adnan Türkmen (55) idaresindeki 34 TJT 89 plakalı ticari taksi, karşı şeritten gelen Doğa Yılmaz yönetimindeki 22 UK 565 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazan nedeniyle ticari taksi savrulurken, Yılmaz idaresindeki otomobil ise yaklaşık 100 metre ileride motoru düşerek durabildi.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede taksi sürüşücü Adnan Türkmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazada, ticari takside bulunan ismi öğrenilemeyen yolcu hafif, otomobil sürücüsü Doğa Yılmaz sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralı Yılmaz'ı ve ölen Türkmen'i yaklaşık 45 dakika sonra kurtardı.


Yaralılar müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Türkmen'in cesedi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçemece Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:34 Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı 13:38 İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:25 Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 11:09 Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı 10:50 Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 10:33 Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti 07:55 Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü 01:43 Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
14:34
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
14:26
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
14:09
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
13:55
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
13:51
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
13:37
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
13:37
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
13:36
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
12:53
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
12:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 14:47:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükçemece Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]