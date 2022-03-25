Küçükçekmece'de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı

25.03.2022 18:17
Küçükçekmece'de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla mahallelinin darbettiği şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla mahallelinin darbettiği şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.


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Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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