Küçükçemece'de kediye şiddet uygulayan kişi yakalandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de kediye şiddet uyguladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir sitenin bahçesinde, bir kişinin kediye eziyet ettiği görüntüler üzerine çalışma başlatılmış ve kamera görüntülerinden şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şüpheli U.B. hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu menfur olayı kınıyorum. Can dostlarımızın yanındayız."

Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin bahçedeki kediyi kucağına alıp bir süre sevdikten sonra kediye şiddet uyguladığı tespit edilmişti.