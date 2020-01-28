Küçükçemece'de kediye şiddet uygulayan kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçemece'de kediye şiddet uygulayan kişi yakalandı - Son Dakika

Küçükçemece'de kediye şiddet uygulayan kişi yakalandı

19 dakika önce

Küçükçekmece'de kediye şiddet uyguladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Küçükçemece'de kediye şiddet uygulayan kişi yakalandı, System.String[]

Küçükçekmece'de kediye şiddet uyguladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir sitenin bahçesinde, bir kişinin kediye eziyet ettiği görüntüler üzerine çalışma başlatılmış ve kamera görüntülerinden şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şüpheli U.B. hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu menfur olayı kınıyorum. Can dostlarımızın yanındayız."

Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin bahçedeki kediyi kucağına alıp bir süre sevdikten sonra kediye şiddet uyguladığı tespit edilmişti.

Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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