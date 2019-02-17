Küçükçemece'de Patlayan Su Borusu Merakı
54 dakika önce
Küçükçekmece'de patlayan borudaki su 30 metre yukarıya fışkırdı.
Küçükçekmece'de patlayan borudaki su 30 metre yukarıya fışkırdı.
Fatih Mahallesi'nde İSKİ'ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle 30 metre yükselen su binaların boyunu geçti. Çevredekiler meraklı gözlerle fışkıran suyu izledi, bazıları cep telefonuyla kaydetti. İSKİ yetkililerinin müdahalesi sonucu patlayan boru tamir edildi.
Görüntü dökümü:
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-İki farklı açıdan fışkıran su
-İzleyen vatandaşlar
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:19 Kaynak: DHA
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