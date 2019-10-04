Son Dakika Haberleri: KüçükÇiftlik Bahçe olduğu gibi sunar!
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KüçükÇiftlik Bahçe olduğu gibi sunar!

42 dakika önce

Sonbaharın son günlerini Bahçe'nin samimi ortamında; güzel müzik, iyi yiyecek içecek ve harika insanlarla olduğu gibi geçirecek olan müzikseverler serinin devam edeceği ilkbaharı iple çekecek.

KüçükÇiftlik Bahçe olduğu gibi sunar!, System.String[]

Pinhani, TNK ve Melike Şahin 8 Ekim'de KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde!

Müzik kariyerine Klasik Müzik Korosu'nda başlayan Türkiye'nin genç yeteneklerinden Melike Şahin, KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinin bu yılki ilk konuğu olacak. Nostaljik pop coverlerı ile de dikkat çeken şarkıcı, klasik, alaturka ve arabesk eserlere yer vereceği bir konsere hazırlanıyor.

Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen 'Yine Yazı Bekleriz' şarkısıyla akıllarda yer etmiş alternatif rock grubu TNK, en sevilen şarkılarıyla dinleyicilerin karşısında olacak. Dünyanın En Güzel Kokusu ve Aşk Tesadüfleri Sever filmleri için yaptığı müziklerle büyük başarı yakalayan TNK, prodüktörlüğünü kendilerinin üstlendiği 2019 Eylül ayında yayınlanan 'Kanatlarımdan Tutma' albümünden şarkılarla KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde yerini alacak.

Gecenin kapanışını ise yerel olmadan evrensel olunamayacağını savunan alternatif müziğin sevilen gruplarından Pinhâni yapacak. Grup, kendi essiz şarkılarının yanı sıra geleneksel türkülere de yer vereceği performansıyla yıldızların altında hepimizi mest edecek.

Yoğun geçen haftanın stresini çimenlere uzanıp atmak, haftanın ortasında bir mola vermek isteyenler KüçükÇiftlik Bahçe'de buluşacak ve %100 Müzik'in keyfini doyasıya yaşayacak! KüçükÇiftlik Bahçe'de her şey olduğu gibi; yıldızların altında dans etmek, çimlere serilmek, sevdiklerinle iyi vakit geçirmek içinden geldiği gibi…

Pinhani, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:51 Kaynak: Bültenler
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