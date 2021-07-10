Küçükelmalı'daki Ekoturizm ve Eğitim Kampı ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan Ekoturizm ve Eğitim Kampı ilk misafirlerini ağırladı.

Pazaryeri'nin turizm altyapısına katkı sağlaması amacıyla Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Küçükelmalı köyünde bulunan eski okul binası onarılarak, Ekoturizm ve Eğitim Kampı olarak hazırlanmıştı. Ekoturizm ve Eğitim Kampına ilk misafir olarak Osmaneli ilçesinden 20 öğrenci grubu geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci Ekoturizm ve Eğitim Kampında Osmaneli Balaban İlkokulu'ndan Küçükelmalı'ya gelen 20 öğrenciyi okul öğretmeni Mehmet Fatih Pesen rehberliğinde ağırladı. Öğrenciler, Ekoturizm ve Eğitim Kampında gün boyu çeşitli aktivitelerde bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. - BİLECİK