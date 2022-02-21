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Küçükelmalı Tabiat Parkı buz tutan göletiyle çevre illerden ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Küçükelmalı Tabiat Parkı buz tutan göletiyle çevre illerden ziyaretçilerini ağırlıyor

21.02.2022 11:13
Küçükelmalı Tabiat Parkı buz tutan göletiyle çevre illerden ziyaretçilerini ağırlıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı özellikle hafta sonlarında günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı özellikle hafta sonlarında günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bilecik'in en gözde mesire alanlarından olan, ziyaretçilerin dinlenmesine, eğlenmesine, balık tutmasına ve doğa yürüyüşüne imkan tanıyan park, dört mevsim adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

7 kilometrelik yürüyüş yolu ile doğa sporları tutkunları tarafından tercih edilen Küçükelmalı Tabiat Parkı'na hafta sonlarında günübirlik Bilecik başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Kütahya, İzmit ve Sakarya'dan ziyaretçiler geliyor. Ziyaretçiler, buz tutan göletin çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çekiyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, mesire alanları ve göletlerle ilçede dört mevsim turizmin hareketli olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin ilçenin güzelliklerini görmeye tekrar tekrar geldiğini belirten Tekin, "Geçen hafta Pazaryeri ilçemizde ilk kez düzenlediğimiz kış şenliklerimiz, ulusal basında çıkan haberler sonrası geniş bir ziyaretçi yelpazesine ulaştı. Türkiye'nin her ilinden ilçemizi merak edip gelen ziyaretçilerimiz ile doluyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Mesire alanları ve göletlere gelen ziyaretçilerden dolayı ilçe esnafının da yüzünün güldüğünü vurgulayan Tekin, "İlçemize gelen misafirlerimiz bereketiyle geliyor. Hafta ilçemizdeki yoğunluktan dolayı ilçemize gelen ziyaretçilerimiz ilçe esnaflarımızdan alışveriş yapıp ilçe ekonomisine katkı sağlıyorlar." ifadesini kullandı.

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Pazaryeri, Hisarcık, Sakarya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükelmalı Tabiat Parkı buz tutan göletiyle çevre illerden ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


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