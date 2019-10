Bilecik Valiliği , Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile belediyenin ortak çalışma yürüttüğünü bildiren Tekin, parkın her bir karışının birbirinden değerli olduğunu anlattı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin , AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede neredeyse her köyde gölet bulunduğunu ve bu konuda kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

"Her bir karışı birbirinden değerli"

Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde, doğa tutkunlarını kendine hayran bırakan Küçükelmalı Tabiat Parkı, yeni yatırımlarla daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

