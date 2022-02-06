Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda "kar ve kızak şenliği" düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediyesinin düzenlediği kar ve kızak şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda güzel havada yapılan etkinliğe çevre il ve ilçelerden binlerce kişi katıldı.

Şenlikte kurulan sahnede müzik dinleyen vatandaşlar, çocuklarıyla kızak ve gölün etrafında yürüyüş yaptı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Katılımın yoğun olduğunu belirten Tekin, "İnsanlarımız bunalmışlardı, değişik bir ortam oldu onlar için. İnşallah bundan sonra bu tür kış ve yaz etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Katılanlara çok teşekkür ederim." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ise şu ifadeleri kullandı:

"Müdürlük olarak her zaman Kaymakamlık ve Belediye ile ileride turizm açısından Pazaryeri ilçesinin aranılan bir yer olması için çalışıyoruz. Herkesi de buraları görmeleri için Bilecik'e davet ediyoruz."