Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki Göletin Yüzeyi Buz Tuttu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.



Pazaryeri'de son iki gündür yağan karın da etkisiyle gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.



Soğuk hava nedeniyle ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan parktaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.



Doğa tutkunlarının odağındaki Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki bu görüntüyle ilk kez karşılaştığını belirten Ramazan Çay, "Birkaç günden bu yana havaların kapalı olmasından dolayı sıkıldım. Hava da güneşli olunca Bilecik merkezden gölete gezmeye geldim. Hayret içinde kaldım, donmuş. Gerçekten çok güzel bir manzara olmuş." dedi.

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