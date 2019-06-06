Son Dakika Haberleri: Küçükelmalı Tabiat Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi oldu
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Küçükelmalı Tabiat Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi oldu

47 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyü'nde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı bayram tatilinin uzun olması sebebiyle ziyaretçi akınına uğradı.

Küçükelmalı Tabiat Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi oldu, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Köyü'nde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı bayram tatilinin uzun olması sebebiyle ziyaretçi akınına uğradı.

Bayramın son günü yerli ve yapancı ziyaretçiler Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'na akın etti. Katarlı Hamdan Al Raşidi ve ailesi yaz tatili için İstanbul'u tercih ettikleri ve tatilin büyük kısmını İstanbul'da geçirdiklerini burada bir Türk arkadaşının tavsiyesi üzerine Bilecik Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'na geldiklerini belirtti. Küçükelmalı Tabitat Parkının doğasına hayran kaldığını söyleyen Hamdan Al Raşidi buranın çok mükemmel bir yer olduğunu belirterek, "Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma ve dostlarıma burayı tanıtıp tavsiye edeceğim" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:23 Kaynak: İHA
İstanbul, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
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