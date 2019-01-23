Küçükerol, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
1 saat önce
Efeler Belediye Başkan Yarcımcılığı görevine Cemalettin Küçükerol getirildi.
Efeler Belediye Başkan Yarcımcılığı görevine Cemalettin Küçükerol getirildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı birimlerde yöneticilik yapan Küçükerol Efeler Belediyesi başkan yardımcısı olarak göreve başladı. Küçükerol'un yeni görevine başlamasıyla O. Derya Tıkır, A. Seydi Koca, Belgin Alpdoğan ve Cemaletitn Küçükerol ile üç olan başkan yardımcısı sayısı dörde çıktı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:14 Kaynak: İHA
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