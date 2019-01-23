Son Dakika Haberleri: Küçükerol, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Oldu

Küçükerol, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Oldu

1 saat önce

Efeler Belediye Başkan Yarcımcılığı görevine Cemalettin Küçükerol getirildi.

Küçükerol, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Oldu, System.String[]
Efeler Belediye Başkan Yarcımcılığı görevine Cemalettin Küçükerol getirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı birimlerde yöneticilik yapan Küçükerol Efeler Belediyesi başkan yardımcısı olarak göreve başladı. Küçükerol'un yeni görevine başlamasıyla O. Derya Tıkır, A. Seydi Koca, Belgin Alpdoğan ve Cemaletitn Küçükerol ile üç olan başkan yardımcısı sayısı dörde çıktı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:14 Kaynak: İHA

Aydın, Efeler, Politika
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