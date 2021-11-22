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Küçükkıran'ın HİS Göleti temizlendi - Son Dakika

Küçükkıran'ın HİS Göleti temizlendi

22.11.2021 09:39
Küçükkıran'ın HİS Göleti temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

İl genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göleti yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince mahalle muhtarları ve üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi'nde bulunan HİS göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Çalışma yapılan göletlerden yaklaşık 500 besi hayvanının faydalandığı belirtildi. 2021 yılı içerisinde il genelinde yüzlerce gölette temizlik ve bakım çalışması yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticiye yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Federasyonu, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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