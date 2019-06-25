Küçükköy'de anız ve ekin yangını
35 dakika önce
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan anız ve ekin yangınında, 400 dekar alan zarar gördü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
'nın Korkuteli
ilçesinde çıkan anız ve ekin yangınında, 400 dekar alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Küçükkköy Mahallesi ile Büyükköy
Mahallesi arasındaki Akkuyu
mevkiinde saat 15.30 sıralarında anız ve buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, vatandaşların ve Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Yangında, 400 dekar anız ve buğday ekili alanın yandığı bildirildi. - ANTALYA
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