Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI - Son Dakika

Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI

03.04.2021 10:38

Son dakika gündem haberine göre Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülfem Yelenlibağ,"Çekya'ya maskelerimizi gönderdik.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülfem Yelenlibağ,

"Çekya'ya maskelerimizi gönderdik. Aynı zamanda bu ihracat ile İstanbul'da ihracat yapan ilkokul olmanın gururunu yaşıyoruz"

Esma MURAT- Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA bulunan Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürettiği maskeleri Çekya'ya ihraç ediyor.

Meslek liseleri, koronavirüs salgını ile mücadelede maske üretmeye devam ediyor. Pandeminin başından beri ellerini taşın altına koyan Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, birçok kurum ve kuruluşun maske ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Günlük 40 bin maske ürettiklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülfem Yelenlibağ, "Çekya'ya maskelerimizi gönderdik. Aynı zamanda bu ihracat ile İstanbul'da ihracat yapan ilkokul olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA İHRACAT YAPAN İLK OKUL OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Pandemi sürecinin kendileri için zorlayıcı olduğunu söyleyen Yelenlibağ, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatlarıyla beraber pandeminin ilk günlerinden itibaren maske üretimine başladık. O günden bu yana tüm Milli Eğitim Bakanlığı personellerine, öğrencilerimize, Sağlık Bakanlığımıza ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza maskelerimizi gönderdik. Pandemi süreci bizler içinde zorlayıcı oldu. Vatandaşlarımız evlerindeyken bizler gönüllü öğretmenler olarak maske üretimine başladık. Biz öğretmenler olarak maskenin koruyuculuğunu kabul ederek tüm testlerden geçmiş maskelerimizi ürettik. Ülke ve dünya sağlığı için canla başla çalışmaya başladık. Ürettiğimiz maskeleri yurt dışına da ihraç ettik. İlk olarak Çekya'ya maskelerimizi gönderdik. Aynı zamanda bu ihracat ile İstanbul'da ihracat yapan ilkokul olmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"BUGÜNE KADAR 4 BUÇUK MİLYON MASKE ÜRETTİK"

Her gün 40 bin maske ürettiklerini belirten Yelenlibağ, "Bugüne kadar 4 buçuk milyon maskemizi tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza ürettik ve insan sağlığına sunduk. Her gün 40 bin maske üretiyoruz. Ancak bizden fazla maske istenildiği zaman kapasitemizi günlük 100 bine kadar çıkarabiliyoruz. Bizler öğretmen arkadaşlarımızla sabahın ilk saatlerinde çalışmaya başlıyoruz. Ham madde tedariğini sağladıktan sonra makinalarımızın başına oturarak maske üretimi yapıyoruz. Bu salgının bir an önce bitmesi adına maske üretmeye devam edeceğiz. Tek dileğim bir an önce salgının bitmesi" dedi.

"BİRKAÇ GECE MASKE MAKİNESİNİ ÇÖZMEK İÇİN UYKUSUZ KALDIM"

Pandemi sürecinden bu yana gönüllü olarak çalıştıklarını söyleyen Öğretmen Deniz Erdoğdu ise, "Pandeminin ilk zamanları bizler için çok zorluydu. Çünkü maske üretimi için gelen makineye biraz yabancıydım. Moda tasarım öğretmeniyim ama bu makine biraz farklıydı. Birkaç gece makineyi çözmek için uykusuz kaldım. 'Acaba altından kalkabilir miyim?' diye düşündüm. Bu süreci atlattıktan sonra çok hızlı bir şekilde üretime geçtik. Potansiyel olarak günlük 100 bine yakın maske üretebilecek konumdayız. Bütün öğretmen arkadaşlarımız burada gönüllü olarak çalışıyoruz. İnşallah bu maskelere olan ihtiyacımız bir an önce biter" ifadelerini kullandı. Manuel olarak günlük bin 500 maske diktiğini söyleyen Öğretmen Ülkü Başak Kaçar de "Pandeminin ilk günlerinden beri maske üretimi için görev alıyorum. Ülkemizin bu zorlu gününde halkımıza ve devletimize destek olmak beni çok onurlandırıyor. Umarım kısa sürede bu pandemi süreci biter. Pandemi süreci bitene kadar halkımızın yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI
Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI
Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI
Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI
Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI
Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI
Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI
Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI
Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI

Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa, Öğretmen, Küçükköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KÜÇÜKKÖY'DEN ÇEKYA'YA LİSELİLERİN MASKE İHRACATI - Son Dakika


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