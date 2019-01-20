Son Dakika Haberleri: Küçükköy Spor Mma Takımı'ndan Bir Büyük Başarı Daha

Küçükköy Spor Mma Takımı'ndan Bir Büyük Başarı Daha

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Küçükköy'de; Küçükköy Spor MMA takımı İstanbul'da katıldığı; Karışık Dövüş Sanatları Türkiye Kulüpler Kupası'ndan; 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

Küçükköy Spor Mma Takımı'ndan Bir Büyük Başarı Daha, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Küçükköy'de; Küçükköy Spor MMA takımı İstanbul'da katıldığı; Karışık Dövüş Sanatları Türkiye Kulüpler Kupası'ndan; 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

İstanbul'da gerçekleşen şampiyonaya 5 sporcu ile katılan Küçükköy Spor MMA takımı; Büyüklerde kategorisinde 95 kilogram etabında Shamil Salamov ile şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Şampiyona da sarı-kırmızılı kulübün temsilcisi MMA sporcularından Yıldızlar etabı; 57 kilo da Hüseyin Rashidov ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, aynı kategoride Ömer Sadık Yıldız üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Küçükköy MMA Spor'un başarılı antrenörü Tuncay Talay, sporcularının başarı serisine yenisini eklemelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 27 Şubat ile 3 Mart arasında Antalya'da gerçekleşecek olan Türkiye MMA Şampiyonası'nda Balıkesir'i temsil etmek için hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Balıkesir, İstanbul, Küçükköy, Spor
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