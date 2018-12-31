Son Dakika Haberleri: Küçükköy Taraftarını Bıçaklayan ve Darp Eden 9 Kişi Gözaltına Alındı

Küçükköy Taraftarını Bıçaklayan ve Darp Eden 9 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

KÜÇÜKKÖYSPOR taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak 3'ü 18 yaşından küçük 9 kişi gözaltına alındı.

Küçükköy Taraftarını Bıçaklayan ve Darp Eden 9 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
KÜÇÜKKÖYSPOR taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak 3'ü 18 yaşından küçük 9 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında dün oynanması beklenen maç öncesi çıkan kavgada bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel ile ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı. Dün yaşanan olaylardan sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Polis ekipleri Muhammed Yücel'i bıçaklayan C.Z. ve Yücel'i döven M.B., A.K., N.A., S.B., S.K. ile 18 yaşından küçük B.H., K.S.Ö. ve E.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:40 Kaynak: DHA

İstanbul, Küçükköy, Güncel
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