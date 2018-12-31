Son Dakika Haberleri: Küçükköy Taraftarının Öldüğü Olaylarla İlgili Yeni Görüntü

Küçükköy Taraftarının Öldüğü Olaylarla İlgili Yeni Görüntü

1 saat önce

Haber-Kamera: İSTANBUL DHAİstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti.

Küçükköy Taraftarının Öldüğü Olaylarla İlgili Yeni Görüntü, System.String[]
Haber-Kamera: İSTANBUL DHA

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Çıkan olaylarla ilgili sosyal medyada yeni görüntüler ortaya çıktı. 

EK GÖRÜNTÜ

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-Cep telefonu görüntüsü

-Olaylardan görüntü

Geçilen görüntüler 

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-Kavga anı

-Maçın oynandığı stadyum önünden görüntüler

-Stadyum önünde bekleyenler

-Görgü tanığı ile röportaj

-Yücel'in fotoğrafı

- Adli Tıp önünde bekleyen TOMA

-Bekleyen polisler

-Kapı önünde bekleyen yakınları

-Genel ve detaylar

30.12.2018 - 17.32 Haber Kodu : 181230131

30.12.2018 - 18.16 Haber Kodu : 181230141

30.12.2018 - 20.33 Haber Kodu : 181230157

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:27 Kaynak: DHA

İstanbul, Küçükköy, Güncel
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