Küçükköy Taraftarının Öldüğü Olaylarla İlgili Yeni Görüntü
32 dakika önce
Haber-Kamera: İSTANBUL DHAİstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti.
Haber-Kamera: İSTANBUL DHA İstanbul
Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Çıkan olaylarla ilgili sosyal medyada yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:59 Kaynak: DHA
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