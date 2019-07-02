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Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Okulu'nda eğitim başladı

1 saat önce

Ayvalık ilçesinde, Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Okulu'nda eğitim süreci başladı.

Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Okulu'nda eğitim başladı, System.String[]
Ayvalık ilçesinde, Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Okulu'nda eğitim süreci başladı.
İlçe Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ı ziyaret eden heyet, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde de vurgulanan atölyeleşme sürecine yönelik ürün odaklı, teknolojik çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirilmesini amaçlayan projenin ileriye dönük planlamasıyla ilgili bilgi verdi.
Küçükköy'de iki haftalık dönemler halinde 8-15 yaş grubundaki öğrencilere algoritma ve kodlamaya giriş, ardunio ve oyun tasarımı gibi eğitimler verileceği belirtilen atölyede, dünyanın problemlerinden haberdar ve bu sorunlara ürün odaklı, teknolojik çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.
Atölyeyi inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Görgülüarslan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın desteğiyle, Sabancı Üniversitesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde planlanan proje kapsamında öğrencilerin eğitim görmeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Görgülüarslan, "Böylesi güzel bir projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Atölyenin resmi açılışının, Güler Sabancı'nın da katılımıyla 27 Temmuz'da gerçekleşeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:21 Kaynak: AA
Küçükköy, Ayvalık, Kültür Sanat
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