Son Dakika Haberleri: Küçükköyspor İstanbul'da Fırtına Gibi Esti

Küçükköyspor İstanbul'da Fırtına Gibi Esti

54 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dövüş sporlarında gururu olan Küçükköyspor, İstanbul'da düzenlenen şampiyonaya 6 sporcu ile katıldı.

Küçükköyspor İstanbul'da Fırtına Gibi Esti, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dövüş sporlarında gururu olan Küçükköyspor, İstanbul'da düzenlenen şampiyonaya 6 sporcu ile katıldı. Şampiyonada 3 ikincilik, 2 üçüncülük kazanan sarı-kırmızılı sporcular, Ayvalık'a 5 madalya ile döndü.

İstanbul'da Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kulüpler Ju-jitsu Newaza şampiyonasında büyükler grubunda 86 kiloda Emre Kuru ile aynı grupta 94 kiloda Shamil Salamov ve minikler kategorisinde 42 kiloda Poyraz Akyüz ile 3 gümüş madalya kazanan Küçükköyspor, yıldızlar grubu 50 kiloda Berkan Altundağ, alt minik grubunda 34 kiloda Bulut Akyüz de bronz madalya ile ödüllendirildi.

6 sporcu ile 5 madalya kazanan sarı-kırmızı takımın antrenörü Tuncay Talay, ilk kez Ju-Jitsu branşında katıldıkları bir şampiyonadan 5 madalya ile dönen sporcularını tebrik etti. Mart ayının sonunda Combat Ju-jitsu Türkiye Şampiyonası'nın Ayvalık'ta yapılacağını açıklayan Talay, takımdaki tüm sporcularının bu şampiyonaya hazırlandığını ifade ederek, sporcularına güvendiğini ve bu şampiyonadan mutlaka kupa ve madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, İstanbul, Spor
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