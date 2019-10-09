Küçükköyspor lige galibiyetle başlamak istiyor

Balıkesir Süper Amatör A Grubu'nda lig maçları bu hafta başlıyor.



2019-2020 futbol sezonunun Süper Amatör A Grubunda; Savaştepe Belediyespor, Gömeçspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Küçükkköyspor, Ayvalık Sakaryaspor, Altınovaspor, 1966 Edremitspor, Burhaniye Belediyespor, Havran Fatih Belediyespor, Dursunbey Belediyespor, U Grup Balıkesir F. K. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor takımları şampiyonluk için mücadele edecekler.



Bu gurupta yer alan Küçükköyspor sezon başında Antrenör Akın Sarsılmaz ile anlaştıktan sonra sporcuların tamamı Küçüköy Mahallesi'nin gençlerinden oluşan bir kadro kurdu. Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar kaptan olarak görev yapan Tolga, bir yıl aradan sonra takıma dönmesiyle birlikte Küçükköyspor adeta bir kolej takımı haline geldi.



Antrenör Akın Sarsılmaz'ın çalıştırdığı Küçüköyspor, ligdeki ilk maçını Cumartesi günü Ayvalık Sakaryaspor ile oynayacak.



Antrenör Akın Sarsılmaz, "Yaptığımız bu uygulamayla adeta özümüze döndük. Kendi çocuklarımızla lige katılıyoruz. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Lige her anlamda hazırız. Bu yüzden de lige galibiyetle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, rakiplerine de başarılar diledi.



Öte yandan bu hafta ligin ilk haftasında; Savaşatepe Belediyespor-Gömeçspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Havran Fatih Belediyespor, Küçükköyspor-Ayvalık Sakaryaspor, Altınovaspor-1966 Edremitspor ve Burhaniye Belediyespor-Dursunbey Belediyespor karşılaşmaları yapılacak. - BALIKESİR