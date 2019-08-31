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Küçükköyspor MMA bu kez de 'bingo' yaptı

4 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Karma Dövüş Sporları alanında başarıdan başarıya koşan Küçükköy MMA takımı, İstanbul'da organize edilen Türkiye Kulüplerarası Kempo Karete Şampiyonası'nda katıldığı 2 sporcusuyla, 2 altın madalya ile dönerek adeta bingo yaptı.

Küçükköyspor MMA bu kez de 'bingo' yaptı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Karma Dövüş Sporları alanında başarıdan başarıya koşan Küçükköy MMA takımı, İstanbul'da organize edilen Türkiye Kulüplerarası Kempo Karete Şampiyonası'nda katıldığı 2 sporcusuyla, 2 altın madalya ile dönerek adeta bingo yaptı.


İstanbul'un Kartal ilçesinde; Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonanın 'Büyükler' kategorisinde Şamil Kadirov, 'Yıldızlar' kategorisinde Turhan Can Kumbaba ile katılan Küçükköy MMA takımı iki ayrı şampiyonluk elde ederek her iki kategoride de altın madalya kazandılar.


Ayvalık'a iki sporcu ile katıldıkları şampiyonadan 2 altın madalya ile dönmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Küçükköyspor MMA Takımı Antrenörü Tuncay Talay, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda kazandıkları başarıların tesadüf olmadığını kaydetti.


Genç sporcuları yetiştirirken kendisine ve takımına her türlü desteği vermekten kaçınmayan Belediye Başkanı Mesut Ergin başta olmak üzere Küçükköyspor camiası ile Ayvalık halkına şükranlarını sunan Talay, İstanbul'daki şampiyonadan kazandıkları altın madalyaları Ayvalık halkına armağan ettiklerini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Küçükköy, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
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