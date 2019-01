Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesi

Süper Amatör Lig'deki Küçükköyspor-Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde 17 yaşındaki ev sahibi ekip taraftarı Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçeleri ile iki kulübün yöneticileri bir araya gelerek, "sporda şiddete hayır" mesajı verdi.Gaziosmanpaşa'daki bir restoranda düzenlenen organizasyona, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta , Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner , Küçükköyspor Kulübü Başkanı Muzaffer Şahintürk, Yıldırım Bosnaspor Kulübü Başkanı Saffet Eryüz, hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in babası Fatih Yücel ve ilçelerin ileri gelenleri katıldı.Hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "Saha dışında yaşanan bu istenmeyen olay, sadece ilçelerimizi değil tüm ülkemizi ve özellikle spor kamuoyunu derinden etkilemiştir. Hiçbir başarı ya da ödül, bir kardeşimizin canından değerli olamaz. Amatör spor ruhunun çok ötesinde yaşanan bu ve benzeri şiddet olayları, dostluğun ve kardeşliğin pekiştirilmesini engelleyen en önemli etkendir." ifadelerini kullandı.Olayın faillerinin yargı önünde hesap verdiğini aktaran Hatipoğlu, "İki spor kulübümüzü ayıran tek husus, bir yolun iki ayrı tarafında olmalarıdır. Komşuluklar, çocukluklar, okul arkadaşlıkları, dostluklar yaşanmış ve yaşanmaktayken, maalesef yargıya hesap vermekte olan kişilerce yaşatılmış olan acı olay, hem ilçelerimizi hem de ülkemizi derinden sarsmıştır. Kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen mihraklar, iki semtimiz arasına nifak tohumları ekmek için fırsat kollamaktadır." diye konuştu.Hatipoğlu, birlik ve beraberliği geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Her olaydan olduğu gibi, lanetlediğimiz bu olaydan da ders alacağız. Kardeşliğimizi pekiştirecek ve tüm ülkemize örnek olacağız. İki köklü, komşu kulüp olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu olayda hayatını kaybeden Muhammed Yücel kardeşimize yüce Mevla'dan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Menfur olay sonrasında konuyu yakından takip eden, hem ailemize taziye hem de kulüplerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu 'ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederiz. Tribünlerde ve sokaklarımızda hep birlikte hem kötü tezahüratın önüne geçmek için gerekli her türlü çabayı hem de kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi herkese göstereceğiz."Muhammed Yücel'in ailesine başsağlığı dileyen Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ise, "Bir daha hiç kimsenin böyle bir acı yaşamaması adına, kulüplerimiz, taraftar derneklerimiz, emniyetimiz olarak her türlü tedbiri alacağız. Çocuklarımızı lütfen şiddetten uzak tutalım ki kimse bir daha böyle acı yaşamasın. Spor, birlik ve beraberliğimizi artıran bir unsur olsun. Bizi birbirimize düşüren bir durum olmasın. Muhammed kardeşimizin yaşadıklarını başkasının yaşamaması, hiçbir babanın bu tür acılar çekmemesi için ortak çalışmamız gerekiyor. Bunun için herkesin katkısına ihtiyacımız var." şekilinde görüş belirtti.Usta: "Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz"Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, benzer olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinin bir ailenin mensupları olduğunu anlatan Usta, "Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Yaşatanlar mutlaka bunun cezasını çekecektir. Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçeleri paşa paşa geçinip, bir çatının altında, bir ailenin mensupları olarak güzel şekilde yaşamını sürdürüyor. Bu tür olayları kınıyoruz, lanetliyoruz. Bir daha böyle bir olaya fırsat vermemek için hep birlikte mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de sporun centilmenlik, sevgi, kardeşlik ve dostluk içinde yapılması temennilerini aktararak, "Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa gibi tarihi semtlerin birbirleri ile olan münasebetlerdeki güzelliği, bazı taraftarların bozmasına asla izin vermememiz gerek. Taraftar derneklerinin bu meselede çok hassas olmasını rica ediyorum. Bu hadise iki ilçeyi bundan sonra birbirine çok daha yakınlaştırmış ve kenetlendirmiştir. Muhammed kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bayrampaşa halkım adına da taziyelerimizi, ailesine, Küçükköyspor Kulübü camiasına ve tüm Gaziosmanpaşa'ya sunuyorum." şeklinde konuştu.Kulüp yöneticilerinin görüşleriYıldırım Bosnaspor Kulübü Başkanı Saffet Eryüz, yaşanan olayın ardından ligden çekildiklerini söyledi.İki camia arasında husumet olmayacağına değinen Eryüz, "Küçükköyspor Kulübünün ve tüm spor camiasının başı sağolsun. Küçükköy ile iç içeyiz. Ben Küçükköy'de doğdum ama Yıldırım'da oturuyorum. Etle tırnak gibiyiz. Aramızda bir husumet yoktur ve olmayacaktır. Biz kendileriyle kardeşiz. Kardeşliğimiz ilelebet sürecektir. Sporda olmaması gereken bir olay yaşandı. Hepimizin başı sağolsun, kardeşimizin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Hiçbir sportif başarının bir candan daha değerli olmadığını biliyoruz. Ligden çekildik. Bir can daha gitmesin, bir Muhammed'imiz daha kaybolmasın diye ligden çekildik. Holiganizmi önlemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.Küçükköyspor Kulübü Asbaşkanı Metin Ebret de camia olarak benzer bir kaybın yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"İçişleri Bakanımıza, Valimize, Kaymakamımıza, Emniyet Müdürümüze, gerekli duyarlılığı gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Spor camiası yanımızda durdu. Yıldırım Bosnaspor da semtimizin takımı. Yan yana ve iç içeyiz. Küçükköyspor camiası, yönetimi ve tribünü olarak bir bütün halinde bu olayı kınadık. Bu işi provoke etmek isteyenler var. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bunun göstergesi olarak burada toplandık. Kendilerinin taziyelerini de kabul ettik. Camia olarak birinin daha ölmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yıldırım Bosnaspor da kendilerine yakışanı yaptı ve biz onaylamamamıza rağmen ligden çekildiler. Centilmence bir davranıştı. Sporun centilmenlik ve kardeşlik olduğuna inanıyoruz. Bunu gençlerimize öğreteceğiz. Yıldırım Bosnaspor'a da geçmiş olsun. Kendileriyle bir alakası olmamasına rağmen."